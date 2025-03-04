Divisas / BHFAO
BHFAO: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin
16.08 USD 0.27 (1.65%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BHFAO de hoy ha cambiado un -1.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.00, mientras que el máximo ha alcanzado 16.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
16.00 16.69
Rango anual
14.19 25.70
- Cierres anteriores
- 16.35
- Open
- 16.36
- Bid
- 16.08
- Ask
- 16.38
- Low
- 16.00
- High
- 16.69
- Volumen
- 328
- Cambio diario
- -1.65%
- Cambio mensual
- -12.89%
- Cambio a 6 meses
- -19.80%
- Cambio anual
- -36.19%
