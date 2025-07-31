通貨 / BAX
BAX: Baxter International Inc
23.69 USD 0.50 (2.16%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BAXの今日の為替レートは、2.16%変化しました。日中、通貨は1あたり23.35の安値と23.81の高値で取引されました。
Baxter International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BAX News
- Baxter Stock Slips Despite Latest Launch to Boost Patient Monitoring
- Earnings call transcript: Baxter Q2 2025 misses EPS forecast, stock drops
- Macquarie Value Fund Q2 2025 Commentary
- Glanbia names Paul Duffy as chair designate, effective January 2026
- US FDA says country’s IV, injectable saline shortage is resolved
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- Scotts Miracle-Gro (SMG) insiders sell $4.36 million in shares
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Stifel downgrades Baxter as it sees longer path to recovery under new CEO
- Baxter: Stifel downgrades to ’Hold’, cuts PT on disappointing Q2 results
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Health Care Stocks With Over 3% Dividend Yields - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- SPY ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Baxter (BAX) Q2 Revenue Rises 4%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Baxter International stock price target cut to $26 by TD Cowen on MPT growth concerns
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Baxter Stock Falls To 52-Week Low On Trimmed Annual Outlook - Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Baxter International Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BAX)
- Baxter International Inc. (BAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baxter International (BAX) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BAX Stock Falls Following Q2 Earnings & Sales Miss, '25 EPS View Down
1日のレンジ
23.35 23.81
1年のレンジ
21.33 38.29
- 以前の終値
- 23.19
- 始値
- 23.45
- 買値
- 23.69
- 買値
- 23.99
- 安値
- 23.35
- 高値
- 23.81
- 出来高
- 5.183 K
- 1日の変化
- 2.16%
- 1ヶ月の変化
- -3.11%
- 6ヶ月の変化
- -30.55%
- 1年の変化
- -37.71%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B