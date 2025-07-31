Валюты / BAX
BAX: Baxter International Inc
23.88 USD 0.07 (0.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAX за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.77, а максимальная — 24.09.
Следите за динамикой Baxter International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.77 24.09
Годовой диапазон
21.33 38.29
- Предыдущее закрытие
- 23.81
- Open
- 23.92
- Bid
- 23.88
- Ask
- 24.18
- Low
- 23.77
- High
- 24.09
- Объем
- 8.690 K
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- -2.33%
- 6-месячное изменение
- -29.99%
- Годовое изменение
- -37.21%
