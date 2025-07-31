货币 / BAX
BAX: Baxter International Inc
23.57 USD 0.31 (1.30%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BAX汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点23.54和高点24.11进行交易。
关注Baxter International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
23.54 24.11
年范围
21.33 38.29
- 前一天收盘价
- 23.88
- 开盘价
- 23.90
- 卖价
- 23.57
- 买价
- 23.87
- 最低价
- 23.54
- 最高价
- 24.11
- 交易量
- 1.095 K
- 日变化
- -1.30%
- 月变化
- -3.60%
- 6个月变化
- -30.90%
- 年变化
- -38.02%
