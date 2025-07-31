Valute / BAX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BAX: Baxter International Inc
22.87 USD 0.16 (0.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BAX ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.81 e ad un massimo di 23.06.
Segui le dinamiche di Baxter International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAX News
- Baxter Stock Slips Despite Latest Launch to Boost Patient Monitoring
- Earnings call transcript: Baxter Q2 2025 misses EPS forecast, stock drops
- Macquarie Value Fund Q2 2025 Commentary
- Glanbia names Paul Duffy as chair designate, effective January 2026
- US FDA says country’s IV, injectable saline shortage is resolved
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- Scotts Miracle-Gro (SMG) insiders sell $4.36 million in shares
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Stifel downgrades Baxter as it sees longer path to recovery under new CEO
- Baxter: Stifel downgrades to ’Hold’, cuts PT on disappointing Q2 results
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Health Care Stocks With Over 3% Dividend Yields - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- SPY ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Baxter (BAX) Q2 Revenue Rises 4%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Baxter International stock price target cut to $26 by TD Cowen on MPT growth concerns
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Baxter Stock Falls To 52-Week Low On Trimmed Annual Outlook - Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Baxter International Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BAX)
- Baxter International Inc. (BAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baxter International (BAX) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BAX Stock Falls Following Q2 Earnings & Sales Miss, '25 EPS View Down
Intervallo Giornaliero
22.81 23.06
Intervallo Annuale
21.33 38.29
- Chiusura Precedente
- 23.03
- Apertura
- 22.93
- Bid
- 22.87
- Ask
- 23.17
- Minimo
- 22.81
- Massimo
- 23.06
- Volume
- 2.727 K
- Variazione giornaliera
- -0.69%
- Variazione Mensile
- -6.46%
- Variazione Semestrale
- -32.95%
- Variazione Annuale
- -39.86%