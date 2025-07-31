QuotazioniSezioni
Valute / BAX
Tornare a Azioni

BAX: Baxter International Inc

22.87 USD 0.16 (0.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAX ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.81 e ad un massimo di 23.06.

Segui le dinamiche di Baxter International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAX News

Intervallo Giornaliero
22.81 23.06
Intervallo Annuale
21.33 38.29
Chiusura Precedente
23.03
Apertura
22.93
Bid
22.87
Ask
23.17
Minimo
22.81
Massimo
23.06
Volume
2.727 K
Variazione giornaliera
-0.69%
Variazione Mensile
-6.46%
Variazione Semestrale
-32.95%
Variazione Annuale
-39.86%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev