통화 / BAX
BAX: Baxter International Inc
23.03 USD 0.66 (2.79%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BAX 환율이 오늘 -2.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.02이고 고가는 23.75이었습니다.
Baxter International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BAX News
- Baxter Stock Slips Despite Latest Launch to Boost Patient Monitoring
- Earnings call transcript: Baxter Q2 2025 misses EPS forecast, stock drops
- Macquarie Value Fund Q2 2025 Commentary
- Glanbia names Paul Duffy as chair designate, effective January 2026
- US FDA says country’s IV, injectable saline shortage is resolved
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- Scotts Miracle-Gro (SMG) insiders sell $4.36 million in shares
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Stifel downgrades Baxter as it sees longer path to recovery under new CEO
- Baxter: Stifel downgrades to ’Hold’, cuts PT on disappointing Q2 results
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Health Care Stocks With Over 3% Dividend Yields - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- SPY ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Baxter (BAX) Q2 Revenue Rises 4%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Baxter International stock price target cut to $26 by TD Cowen on MPT growth concerns
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Baxter Stock Falls To 52-Week Low On Trimmed Annual Outlook - Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Baxter International Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BAX)
- Baxter International Inc. (BAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baxter International (BAX) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BAX Stock Falls Following Q2 Earnings & Sales Miss, '25 EPS View Down
일일 변동 비율
23.02 23.75
년간 변동
21.33 38.29
- 이전 종가
- 23.69
- 시가
- 23.75
- Bid
- 23.03
- Ask
- 23.33
- 저가
- 23.02
- 고가
- 23.75
- 볼륨
- 8.629 K
- 일일 변동
- -2.79%
- 월 변동
- -5.81%
- 6개월 변동
- -32.48%
- 년간 변동율
- -39.44%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K