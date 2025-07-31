KurseKategorien
Währungen / BAX
Zurück zum Aktien

BAX: Baxter International Inc

23.69 USD 0.50 (2.16%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAX hat sich für heute um 2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.35 bis zu einem Hoch von 23.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Baxter International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAX News

Tagesspanne
23.35 23.81
Jahresspanne
21.33 38.29
Vorheriger Schlusskurs
23.19
Eröffnung
23.45
Bid
23.69
Ask
23.99
Tief
23.35
Hoch
23.81
Volumen
5.183 K
Tagesänderung
2.16%
Monatsänderung
-3.11%
6-Monatsänderung
-30.55%
Jahresänderung
-37.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K