Währungen / BAX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BAX: Baxter International Inc
23.69 USD 0.50 (2.16%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAX hat sich für heute um 2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.35 bis zu einem Hoch von 23.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Baxter International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAX News
- Baxter Stock Slips Despite Latest Launch to Boost Patient Monitoring
- Earnings call transcript: Baxter Q2 2025 misses EPS forecast, stock drops
- Macquarie Value Fund Q2 2025 Commentary
- Glanbia names Paul Duffy as chair designate, effective January 2026
- US FDA says country’s IV, injectable saline shortage is resolved
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- Scotts Miracle-Gro (SMG) insiders sell $4.36 million in shares
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Stifel downgrades Baxter as it sees longer path to recovery under new CEO
- Baxter: Stifel downgrades to ’Hold’, cuts PT on disappointing Q2 results
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Health Care Stocks With Over 3% Dividend Yields - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- SPY ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- Baxter (BAX) Q2 Revenue Rises 4%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Baxter International stock price target cut to $26 by TD Cowen on MPT growth concerns
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Baxter Stock Falls To 52-Week Low On Trimmed Annual Outlook - Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Baxter International Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BAX)
- Baxter International Inc. (BAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baxter International (BAX) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BAX Stock Falls Following Q2 Earnings & Sales Miss, '25 EPS View Down
Tagesspanne
23.35 23.81
Jahresspanne
21.33 38.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.19
- Eröffnung
- 23.45
- Bid
- 23.69
- Ask
- 23.99
- Tief
- 23.35
- Hoch
- 23.81
- Volumen
- 5.183 K
- Tagesänderung
- 2.16%
- Monatsänderung
- -3.11%
- 6-Monatsänderung
- -30.55%
- Jahresänderung
- -37.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K