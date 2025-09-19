通貨 / AVRE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AVRE: Avantis Real Estate ETF
44.91 USD 0.07 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVREの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり44.77の安値と45.02の高値で取引されました。
Avantis Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
44.77 45.02
1年のレンジ
37.74 47.25
- 以前の終値
- 44.98
- 始値
- 44.87
- 買値
- 44.91
- 買値
- 45.21
- 安値
- 44.77
- 高値
- 45.02
- 出来高
- 138
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 1.10%
- 6ヶ月の変化
- 3.91%
- 1年の変化
- -4.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K