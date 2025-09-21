FiyatlarBölümler
Dövizler / AVRE
AVRE: Avantis Real Estate ETF

44.72 USD 0.19 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVRE fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.72 ve Yüksek fiyatı olarak 44.91 aralığında işlem gördü.

Avantis Real Estate ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
44.72 44.91
Yıllık aralık
37.74 47.25
Önceki kapanış
44.91
Açılış
44.86
Satış
44.72
Alış
45.02
Düşük
44.72
Yüksek
44.91
Hacim
141
Günlük değişim
-0.42%
Aylık değişim
0.68%
6 aylık değişim
3.47%
Yıllık değişim
-5.35%
21 Eylül, Pazar