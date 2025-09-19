KurseKategorien
AVRE: Avantis Real Estate ETF

44.72 USD 0.19 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVRE hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.72 bis zu einem Hoch von 44.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avantis Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
44.72 44.91
Jahresspanne
37.74 47.25
Vorheriger Schlusskurs
44.91
Eröffnung
44.86
Bid
44.72
Ask
45.02
Tief
44.72
Hoch
44.91
Volumen
141
Tagesänderung
-0.42%
Monatsänderung
0.68%
6-Monatsänderung
3.47%
Jahresänderung
-5.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K