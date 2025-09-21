Valute / AVRE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AVRE: Avantis Real Estate ETF
44.72 USD 0.19 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVRE ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.72 e ad un massimo di 44.91.
Segui le dinamiche di Avantis Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
44.72 44.91
Intervallo Annuale
37.74 47.25
- Chiusura Precedente
- 44.91
- Apertura
- 44.86
- Bid
- 44.72
- Ask
- 45.02
- Minimo
- 44.72
- Massimo
- 44.91
- Volume
- 141
- Variazione giornaliera
- -0.42%
- Variazione Mensile
- 0.68%
- Variazione Semestrale
- 3.47%
- Variazione Annuale
- -5.35%
21 settembre, domenica