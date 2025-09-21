QuotazioniSezioni
AVRE: Avantis Real Estate ETF

44.72 USD 0.19 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVRE ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.72 e ad un massimo di 44.91.

Intervallo Giornaliero
44.72 44.91
Intervallo Annuale
37.74 47.25
Chiusura Precedente
44.91
Apertura
44.86
Bid
44.72
Ask
45.02
Minimo
44.72
Massimo
44.91
Volume
141
Variazione giornaliera
-0.42%
Variazione Mensile
0.68%
Variazione Semestrale
3.47%
Variazione Annuale
-5.35%
21 settembre, domenica