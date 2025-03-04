通貨 / ARCO
ARCO: Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares
6.75 USD 0.03 (0.44%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARCOの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり6.71の安値と6.81の高値で取引されました。
Arcos Dorados Holdings Inc Class A Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ARCO News
- Earnings call transcript: Arcos Dorados beats EPS forecast in Q2 2025
- Company News for Aug 14, 2025
- Arcos Dorados Sales Reach $1.1 Billion
- Why Is Arcos Dorados Stock Soaring Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados (ARCO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Arcos Dorados Q2 earnings beat estimates, shares slip on revenue miss
- Cava Group (CAVA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Wendy's (WEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados stock hits 52-week low at 6.64 USD
- Do Options Traders Know Something About Arcos Dorados Stock We Don't?
- This Centene Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO), Aptiv (NYSE:APTV)
- Arcos Dorados stock downgraded by JPMorgan on Brazil cost pressures
- Arcos Dorados names Luis Raganato as new CEO
- Why Is McDonald's Franchisee Arcos Dorados Stock Falling On Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Arcos Dorados misses earnings estimates, stock falls 4%
- TimesSquare Global Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:TSYIX)
- Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Arcos Dorados Q4 Earnings: Sales Slip, EPS Beat, South Latin America Strength And More - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- TimesSquare Emerging Markets Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
- TimesSquare International Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
1日のレンジ
6.71 6.81
1年のレンジ
6.50 10.27
- 以前の終値
- 6.78
- 始値
- 6.81
- 買値
- 6.75
- 買値
- 7.05
- 安値
- 6.71
- 高値
- 6.81
- 出来高
- 900
- 1日の変化
- -0.44%
- 1ヶ月の変化
- -1.46%
- 6ヶ月の変化
- -18.08%
- 1年の変化
- -32.84%
