货币 / ARCO
ARCO: Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares
6.79 USD 0.01 (0.15%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARCO汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点6.73和高点6.89进行交易。
关注Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.73 6.89
年范围
6.50 10.27
- 前一天收盘价
- 6.78
- 开盘价
- 6.80
- 卖价
- 6.79
- 买价
- 7.09
- 最低价
- 6.73
- 最高价
- 6.89
- 交易量
- 1.817 K
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- -0.88%
- 6个月变化
- -17.60%
- 年变化
- -32.44%
