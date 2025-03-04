Валюты / ARCO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARCO: Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares
6.79 USD 0.01 (0.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARCO за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.73, а максимальная — 6.89.
Следите за динамикой Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARCO
- Earnings call transcript: Arcos Dorados beats EPS forecast in Q2 2025
- Company News for Aug 14, 2025
- Arcos Dorados Sales Reach $1.1 Billion
- Why Is Arcos Dorados Stock Soaring Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados (ARCO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Arcos Dorados Q2 earnings beat estimates, shares slip on revenue miss
- Cava Group (CAVA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Wendy's (WEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados stock hits 52-week low at 6.64 USD
- Do Options Traders Know Something About Arcos Dorados Stock We Don't?
- This Centene Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO), Aptiv (NYSE:APTV)
- Arcos Dorados stock downgraded by JPMorgan on Brazil cost pressures
- Arcos Dorados names Luis Raganato as new CEO
- Why Is McDonald's Franchisee Arcos Dorados Stock Falling On Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Arcos Dorados misses earnings estimates, stock falls 4%
- TimesSquare Global Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:TSYIX)
- Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Arcos Dorados Q4 Earnings: Sales Slip, EPS Beat, South Latin America Strength And More - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- TimesSquare Emerging Markets Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
- TimesSquare International Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
6.73 6.89
Годовой диапазон
6.50 10.27
- Предыдущее закрытие
- 6.78
- Open
- 6.80
- Bid
- 6.79
- Ask
- 7.09
- Low
- 6.73
- High
- 6.89
- Объем
- 1.817 K
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- -0.88%
- 6-месячное изменение
- -17.60%
- Годовое изменение
- -32.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.