ARCO: Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares

6.79 USD 0.01 (0.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARCO за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.73, а максимальная — 6.89.

Следите за динамикой Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ARCO

Дневной диапазон
6.73 6.89
Годовой диапазон
6.50 10.27
Предыдущее закрытие
6.78
Open
6.80
Bid
6.79
Ask
7.09
Low
6.73
High
6.89
Объем
1.817 K
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
-0.88%
6-месячное изменение
-17.60%
Годовое изменение
-32.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.