Valute / ARCO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ARCO: Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares
6.70 USD 0.05 (0.74%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARCO ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.68 e ad un massimo di 6.76.
Segui le dinamiche di Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARCO News
- Earnings call transcript: Arcos Dorados beats EPS forecast in Q2 2025
- Company News for Aug 14, 2025
- Arcos Dorados Sales Reach $1.1 Billion
- Why Is Arcos Dorados Stock Soaring Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados (ARCO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Arcos Dorados Q2 earnings beat estimates, shares slip on revenue miss
- Cava Group (CAVA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Wendy's (WEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados stock hits 52-week low at 6.64 USD
- Do Options Traders Know Something About Arcos Dorados Stock We Don't?
- This Centene Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO), Aptiv (NYSE:APTV)
- Arcos Dorados stock downgraded by JPMorgan on Brazil cost pressures
- Arcos Dorados names Luis Raganato as new CEO
- Why Is McDonald's Franchisee Arcos Dorados Stock Falling On Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Arcos Dorados misses earnings estimates, stock falls 4%
- TimesSquare Global Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:TSYIX)
- Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Arcos Dorados Q4 Earnings: Sales Slip, EPS Beat, South Latin America Strength And More - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- TimesSquare Emerging Markets Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
- TimesSquare International Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
Intervallo Giornaliero
6.68 6.76
Intervallo Annuale
6.50 10.27
- Chiusura Precedente
- 6.75
- Apertura
- 6.73
- Bid
- 6.70
- Ask
- 7.00
- Minimo
- 6.68
- Massimo
- 6.76
- Volume
- 1.392 K
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- -2.19%
- Variazione Semestrale
- -18.69%
- Variazione Annuale
- -33.33%
20 settembre, sabato