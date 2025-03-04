QuotazioniSezioni
ARCO: Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares

6.70 USD 0.05 (0.74%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARCO ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.68 e ad un massimo di 6.76.

Segui le dinamiche di Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.68 6.76
Intervallo Annuale
6.50 10.27
Chiusura Precedente
6.75
Apertura
6.73
Bid
6.70
Ask
7.00
Minimo
6.68
Massimo
6.76
Volume
1.392 K
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
-2.19%
Variazione Semestrale
-18.69%
Variazione Annuale
-33.33%
