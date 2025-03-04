Currencies / ARCO
ARCO: Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares
6.78 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ARCO exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 6.73 and at a high of 6.89.
Follow Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
ARCO News
- Earnings call transcript: Arcos Dorados beats EPS forecast in Q2 2025
- Company News for Aug 14, 2025
- Arcos Dorados Sales Reach $1.1 Billion
- Why Is Arcos Dorados Stock Soaring Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados (ARCO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Arcos Dorados Q2 earnings beat estimates, shares slip on revenue miss
- Cava Group (CAVA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Wendy's (WEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados stock hits 52-week low at 6.64 USD
- Do Options Traders Know Something About Arcos Dorados Stock We Don't?
- This Centene Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO), Aptiv (NYSE:APTV)
- Arcos Dorados stock downgraded by JPMorgan on Brazil cost pressures
- Arcos Dorados names Luis Raganato as new CEO
- Why Is McDonald's Franchisee Arcos Dorados Stock Falling On Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Arcos Dorados misses earnings estimates, stock falls 4%
- TimesSquare Global Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:TSYIX)
- Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Arcos Dorados Q4 Earnings: Sales Slip, EPS Beat, South Latin America Strength And More - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- TimesSquare Emerging Markets Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
- TimesSquare International Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
Daily Range
6.73 6.89
Year Range
6.50 10.27
- Previous Close
- 6.78
- Open
- 6.80
- Bid
- 6.78
- Ask
- 7.08
- Low
- 6.73
- High
- 6.89
- Volume
- 1.616 K
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- -1.02%
- 6 Months Change
- -17.72%
- Year Change
- -32.54%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%