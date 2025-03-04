Währungen / ARCO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ARCO: Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares
6.74 USD 0.01 (0.15%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARCO hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.71 bis zu einem Hoch von 6.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARCO News
- Earnings call transcript: Arcos Dorados beats EPS forecast in Q2 2025
- Company News for Aug 14, 2025
- Arcos Dorados Sales Reach $1.1 Billion
- Why Is Arcos Dorados Stock Soaring Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados (ARCO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Arcos Dorados Q2 earnings beat estimates, shares slip on revenue miss
- Cava Group (CAVA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Wendy's (WEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arcos Dorados stock hits 52-week low at 6.64 USD
- Do Options Traders Know Something About Arcos Dorados Stock We Don't?
- This Centene Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO), Aptiv (NYSE:APTV)
- Arcos Dorados stock downgraded by JPMorgan on Brazil cost pressures
- Arcos Dorados names Luis Raganato as new CEO
- Why Is McDonald's Franchisee Arcos Dorados Stock Falling On Wednesday? - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- Arcos Dorados earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Arcos Dorados misses earnings estimates, stock falls 4%
- TimesSquare Global Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:TSYIX)
- Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Arcos Dorados Q4 Earnings: Sales Slip, EPS Beat, South Latin America Strength And More - Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)
- TimesSquare Emerging Markets Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
- TimesSquare International Small Cap Strategy Q4 2024 Commentary
Tagesspanne
6.71 6.75
Jahresspanne
6.50 10.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.75
- Eröffnung
- 6.73
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Tief
- 6.71
- Hoch
- 6.75
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- -1.61%
- 6-Monatsänderung
- -18.20%
- Jahresänderung
- -32.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K