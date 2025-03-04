KurseKategorien
Währungen / ARCO
Zurück zum Aktien

ARCO: Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares

6.74 USD 0.01 (0.15%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARCO hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.71 bis zu einem Hoch von 6.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arcos Dorados Holdings Inc Class A Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARCO News

Tagesspanne
6.71 6.75
Jahresspanne
6.50 10.27
Vorheriger Schlusskurs
6.75
Eröffnung
6.73
Bid
6.74
Ask
7.04
Tief
6.71
Hoch
6.75
Volumen
20
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
-1.61%
6-Monatsänderung
-18.20%
Jahresänderung
-32.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K