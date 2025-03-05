通貨 / ARBB
ARBB: ARB IOT Group Limited
4.76 USD 0.06 (1.24%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARBBの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり4.61の安値と4.89の高値で取引されました。
ARB IOT Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.61 4.89
1年のレンジ
0.24 7.46
- 以前の終値
- 4.82
- 始値
- 4.66
- 買値
- 4.76
- 買値
- 5.06
- 安値
- 4.61
- 高値
- 4.89
- 出来高
- 61
- 1日の変化
- -1.24%
- 1ヶ月の変化
- 12.00%
- 6ヶ月の変化
- 610.45%
- 1年の変化
- 1541.38%
