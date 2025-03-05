КотировкиРазделы
Валюты / ARBB
Назад в Рынок акций США

ARBB: ARB IOT Group Limited

4.75 USD 0.16 (3.49%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARBB за сегодня изменился на 3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.65, а максимальная — 4.77.

Следите за динамикой ARB IOT Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ARBB

Дневной диапазон
4.65 4.77
Годовой диапазон
0.24 7.46
Предыдущее закрытие
4.59
Open
4.65
Bid
4.75
Ask
5.05
Low
4.65
High
4.77
Объем
15
Дневное изменение
3.49%
Месячное изменение
11.76%
6-месячное изменение
608.96%
Годовое изменение
1537.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.