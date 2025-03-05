Валюты / ARBB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARBB: ARB IOT Group Limited
4.75 USD 0.16 (3.49%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARBB за сегодня изменился на 3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.65, а максимальная — 4.77.
Следите за динамикой ARB IOT Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARBB
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- Arbuthnot reports stable loan balances and deposit growth
- US Stock Futures Waver After Two-Day Rally: Trump's Tariff Moves Could End A 3-Year 'Rolling Recession,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- What's Going On With ARB IOT Shares Wednesday? - ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
Дневной диапазон
4.65 4.77
Годовой диапазон
0.24 7.46
- Предыдущее закрытие
- 4.59
- Open
- 4.65
- Bid
- 4.75
- Ask
- 5.05
- Low
- 4.65
- High
- 4.77
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 3.49%
- Месячное изменение
- 11.76%
- 6-месячное изменение
- 608.96%
- Годовое изменение
- 1537.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.