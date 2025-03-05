QuotazioniSezioni
ARBB: ARB IOT Group Limited

6.25 USD 1.49 (31.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARBB ha avuto una variazione del 31.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.89 e ad un massimo di 6.26.

Segui le dinamiche di ARB IOT Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.89 6.26
Intervallo Annuale
0.24 7.46
Chiusura Precedente
4.76
Apertura
5.12
Bid
6.25
Ask
6.55
Minimo
4.89
Massimo
6.26
Volume
196
Variazione giornaliera
31.30%
Variazione Mensile
47.06%
Variazione Semestrale
832.84%
Variazione Annuale
2055.17%
21 settembre, domenica