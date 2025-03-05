Währungen / ARBB
ARBB: ARB IOT Group Limited
4.96 USD 0.20 (4.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARBB hat sich für heute um 4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.90 bis zu einem Hoch von 5.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARB IOT Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARBB News
Tagesspanne
4.90 5.12
Jahresspanne
0.24 7.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.76
- Eröffnung
- 5.12
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Tief
- 4.90
- Hoch
- 5.12
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 4.20%
- Monatsänderung
- 16.71%
- 6-Monatsänderung
- 640.30%
- Jahresänderung
- 1610.34%
