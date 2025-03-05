KurseKategorien
Währungen / ARBB
Zurück zum Aktien

ARBB: ARB IOT Group Limited

4.96 USD 0.20 (4.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARBB hat sich für heute um 4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.90 bis zu einem Hoch von 5.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die ARB IOT Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARBB News

Tagesspanne
4.90 5.12
Jahresspanne
0.24 7.46
Vorheriger Schlusskurs
4.76
Eröffnung
5.12
Bid
4.96
Ask
5.26
Tief
4.90
Hoch
5.12
Volumen
10
Tagesänderung
4.20%
Monatsänderung
16.71%
6-Monatsänderung
640.30%
Jahresänderung
1610.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K