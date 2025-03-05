시세섹션
통화 / ARBB
주식로 돌아가기

ARBB: ARB IOT Group Limited

6.25 USD 1.49 (31.30%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ARBB 환율이 오늘 31.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.89이고 고가는 6.26이었습니다.

ARB IOT Group Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARBB News

일일 변동 비율
4.89 6.26
년간 변동
0.24 7.46
이전 종가
4.76
시가
5.12
Bid
6.25
Ask
6.55
저가
4.89
고가
6.26
볼륨
196
일일 변동
31.30%
월 변동
47.06%
6개월 변동
832.84%
년간 변동율
2055.17%
20 9월, 토요일