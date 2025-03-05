Devises / ARBB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ARBB: ARB IOT Group Limited
6.25 USD 1.49 (31.30%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARBB a changé de 31.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.89 et à un maximum de 6.26.
Suivez la dynamique ARB IOT Group Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARBB Nouvelles
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- Arbuthnot reports stable loan balances and deposit growth
- US Stock Futures Waver After Two-Day Rally: Trump's Tariff Moves Could End A 3-Year 'Rolling Recession,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- What's Going On With ARB IOT Shares Wednesday? - ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
Range quotidien
4.89 6.26
Range Annuel
0.24 7.46
- Clôture Précédente
- 4.76
- Ouverture
- 5.12
- Bid
- 6.25
- Ask
- 6.55
- Plus Bas
- 4.89
- Plus Haut
- 6.26
- Volume
- 196
- Changement quotidien
- 31.30%
- Changement Mensuel
- 47.06%
- Changement à 6 Mois
- 832.84%
- Changement Annuel
- 2055.17%
20 septembre, samedi