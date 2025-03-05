CotationsSections
ARBB: ARB IOT Group Limited

6.25 USD 1.49 (31.30%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARBB a changé de 31.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.89 et à un maximum de 6.26.

Suivez la dynamique ARB IOT Group Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
4.89 6.26
Range Annuel
0.24 7.46
Clôture Précédente
4.76
Ouverture
5.12
Bid
6.25
Ask
6.55
Plus Bas
4.89
Plus Haut
6.26
Volume
196
Changement quotidien
31.30%
Changement Mensuel
47.06%
Changement à 6 Mois
832.84%
Changement Annuel
2055.17%
