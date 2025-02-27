通貨 / APLY
APLY: Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
13.42 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APLYの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり13.36の安値と13.45の高値で取引されました。
Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APLY News
1日のレンジ
13.36 13.45
1年のレンジ
11.72 18.68
- 以前の終値
- 13.42
- 始値
- 13.43
- 買値
- 13.42
- 買値
- 13.72
- 安値
- 13.36
- 高値
- 13.45
- 出来高
- 91
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.36%
- 6ヶ月の変化
- -10.35%
- 1年の変化
- -25.32%
