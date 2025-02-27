통화 / APLY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
APLY: Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
13.58 USD 0.16 (1.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
APLY 환율이 오늘 1.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.48이고 고가는 13.62이었습니다.
Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APLY News
- AMZY: Understanding The Strategy And Suitability Of This High-Yielding ETF (AMZY)
- YMAX Vs. YMAG: Both Offer High Yield Income Weekly, Both Are Very High-Risk Investments
- YMAG: Extreme Yield ETF Based On Magnificent 7 Options (NYSEARCA:YMAG)
- AMDY: Extreme Yield ETF Based On AMD Options (NYSEARCA:AMDY)
- APLY: Extreme Yield ETF Based On Apple Options (NYSEARCA:APLY)
- APLY As A Tactical Reduced Risk Play On Apple (NASDAQ:AAPL)
- APLY: In Position To See Outsized Distributions Potentially Exceeding 30% (NYSEARCA:APLY)
- Monthly Paying Dividends, From 83 Equities, 80 Funds And 32 “Safer” Dogs In March
- Apple Can’t Find New Ways To Grow (NASDAQ:AAPL)
- APLY: A Solid Alternative To Apple Stock (NYSEARCA:APLY)
일일 변동 비율
13.48 13.62
년간 변동
11.72 18.68
- 이전 종가
- 13.42
- 시가
- 13.51
- Bid
- 13.58
- Ask
- 13.88
- 저가
- 13.48
- 고가
- 13.62
- 볼륨
- 243
- 일일 변동
- 1.19%
- 월 변동
- 3.59%
- 6개월 변동
- -9.29%
- 년간 변동율
- -24.43%
20 9월, 토요일