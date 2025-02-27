Валюты / APLY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APLY: Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
13.39 USD 0.06 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APLY за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.33, а максимальная — 13.48.
Следите за динамикой Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APLY
- AMZY: Understanding The Strategy And Suitability Of This High-Yielding ETF (AMZY)
- YMAX Vs. YMAG: Both Offer High Yield Income Weekly, Both Are Very High-Risk Investments
- YMAG: Extreme Yield ETF Based On Magnificent 7 Options (NYSEARCA:YMAG)
- AMDY: Extreme Yield ETF Based On AMD Options (NYSEARCA:AMDY)
- APLY: Extreme Yield ETF Based On Apple Options (NYSEARCA:APLY)
- APLY As A Tactical Reduced Risk Play On Apple (NASDAQ:AAPL)
- APLY: In Position To See Outsized Distributions Potentially Exceeding 30% (NYSEARCA:APLY)
- Monthly Paying Dividends, From 83 Equities, 80 Funds And 32 “Safer” Dogs In March
- Apple Can’t Find New Ways To Grow (NASDAQ:AAPL)
- APLY: A Solid Alternative To Apple Stock (NYSEARCA:APLY)
Дневной диапазон
13.33 13.48
Годовой диапазон
11.72 18.68
- Предыдущее закрытие
- 13.33
- Open
- 13.34
- Bid
- 13.39
- Ask
- 13.69
- Low
- 13.33
- High
- 13.48
- Объем
- 115
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- -10.55%
- Годовое изменение
- -25.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.