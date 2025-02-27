QuotazioniSezioni
APLY: Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

13.58 USD 0.16 (1.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APLY ha avuto una variazione del 1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.48 e ad un massimo di 13.62.

Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
13.48 13.62
Intervallo Annuale
11.72 18.68
Chiusura Precedente
13.42
Apertura
13.51
Bid
13.58
Ask
13.88
Minimo
13.48
Massimo
13.62
Volume
243
Variazione giornaliera
1.19%
Variazione Mensile
3.59%
Variazione Semestrale
-9.29%
Variazione Annuale
-24.43%
