Valute / APLY
APLY: Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
13.58 USD 0.16 (1.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APLY ha avuto una variazione del 1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.48 e ad un massimo di 13.62.
Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APLY News
Intervallo Giornaliero
13.48 13.62
Intervallo Annuale
11.72 18.68
- Chiusura Precedente
- 13.42
- Apertura
- 13.51
- Bid
- 13.58
- Ask
- 13.88
- Minimo
- 13.48
- Massimo
- 13.62
- Volume
- 243
- Variazione giornaliera
- 1.19%
- Variazione Mensile
- 3.59%
- Variazione Semestrale
- -9.29%
- Variazione Annuale
- -24.43%
21 settembre, domenica