APLY: Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
13.58 USD 0.16 (1.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APLY hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.48 bis zu einem Hoch von 13.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
APLY News
Tagesspanne
13.48 13.62
Jahresspanne
11.72 18.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.42
- Eröffnung
- 13.51
- Bid
- 13.58
- Ask
- 13.88
- Tief
- 13.48
- Hoch
- 13.62
- Volumen
- 243
- Tagesänderung
- 1.19%
- Monatsänderung
- 3.59%
- 6-Monatsänderung
- -9.29%
- Jahresänderung
- -24.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K