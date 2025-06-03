通貨 / ANIX
ANIX: Anixa Biosciences Inc
3.37 USD 0.02 (0.60%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANIXの今日の為替レートは、0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり3.36の安値と3.45の高値で取引されました。
Anixa Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.36 3.45
1年のレンジ
2.07 4.17
- 以前の終値
- 3.35
- 始値
- 3.40
- 買値
- 3.37
- 買値
- 3.67
- 安値
- 3.36
- 高値
- 3.45
- 出来高
- 200
- 1日の変化
- 0.60%
- 1ヶ月の変化
- 13.85%
- 6ヶ月の変化
- 13.47%
- 1年の変化
- 6.65%
