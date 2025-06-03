통화 / ANIX
ANIX: Anixa Biosciences Inc
3.30 USD 0.07 (2.08%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANIX 환율이 오늘 -2.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.27이고 고가는 3.44이었습니다.
Anixa Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ANIX News
일일 변동 비율
3.27 3.44
년간 변동
2.07 4.17
- 이전 종가
- 3.37
- 시가
- 3.41
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- 저가
- 3.27
- 고가
- 3.44
- 볼륨
- 252
- 일일 변동
- -2.08%
- 월 변동
- 11.49%
- 6개월 변동
- 11.11%
- 년간 변동율
- 4.43%
20 9월, 토요일