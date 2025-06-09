Divisas / ANIX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ANIX: Anixa Biosciences Inc
3.35 USD 0.25 (6.94%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANIX de hoy ha cambiado un -6.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.31, mientras que el máximo ha alcanzado 3.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Anixa Biosciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANIX News
- Is Solventum Corporation (SOLV) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- IPC en Europa, resultados empresariales: 5 claves este viernes en Bolsa
- H.C. Wainwright reitera calificación de Compra para acciones de Anixa Biosciences a 7 dólares
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Anixa Biosciences stock at $7
- Anixa completes fourth cohort in ovarian cancer CAR-T trial
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Anixa biosciences secures Chinese patent for breast cancer vaccine
- Anixa Biosciences secures new patent for solid tumor CAR-T technology
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Anixa Biosciences CEO Kumar buys $15,800 in stock
- Anixa Biosciences stock rises after securing Canadian patent allowance
- Anixa Biosciences receives Canadian patent allowance for breast cancer vaccine
- Is Anixa Biosciences (ANIX) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Anixa Biosciences receives new patent for breast cancer vaccine technology
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Anixa Biosciences director Baskies buys $16,950 in stock
- Anixa Biosciences: Oncology Platform With Asymmetric Upside (NASDAQ:ANIX)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks on July 14, 2025
- Anixa Biosciences to receive new US patent for ovarian cancer vaccine
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Anixa Biosciences stock
- Anixa Biosciences doses first patient in fourth cohort of CAR-T trial
- Anixa Biosciences to Host an Investor Webcast on June 26, 2025
- Anixa Biosciences’ Breast Cancer Vaccine Receives National News Coverage
- Anixa Biosciences Announces Poster Presentation on Ovarian Cancer CAR-T Clinical Trial at the ESMO Gynaecological Cancers Congress 2025
Rango diario
3.31 3.60
Rango anual
2.07 4.17
- Cierres anteriores
- 3.60
- Open
- 3.60
- Bid
- 3.35
- Ask
- 3.65
- Low
- 3.31
- High
- 3.60
- Volumen
- 382
- Cambio diario
- -6.94%
- Cambio mensual
- 13.18%
- Cambio a 6 meses
- 12.79%
- Cambio anual
- 6.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B