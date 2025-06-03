QuotazioniSezioni
ANIX: Anixa Biosciences Inc

3.30 USD 0.07 (2.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANIX ha avuto una variazione del -2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.27 e ad un massimo di 3.44.

Segui le dinamiche di Anixa Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.27 3.44
Intervallo Annuale
2.07 4.17
Chiusura Precedente
3.37
Apertura
3.41
Bid
3.30
Ask
3.60
Minimo
3.27
Massimo
3.44
Volume
252
Variazione giornaliera
-2.08%
Variazione Mensile
11.49%
Variazione Semestrale
11.11%
Variazione Annuale
4.43%
