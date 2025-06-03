Valute / ANIX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ANIX: Anixa Biosciences Inc
3.30 USD 0.07 (2.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANIX ha avuto una variazione del -2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.27 e ad un massimo di 3.44.
Segui le dinamiche di Anixa Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANIX News
- Is Solventum Corporation (SOLV) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Anixa Biosciences stock at $7
- Anixa completes fourth cohort in ovarian cancer CAR-T trial
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Anixa biosciences secures Chinese patent for breast cancer vaccine
- Anixa Biosciences secures new patent for solid tumor CAR-T technology
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Anixa Biosciences CEO Kumar buys $15,800 in stock
- Anixa Biosciences stock rises after securing Canadian patent allowance
- Anixa Biosciences receives Canadian patent allowance for breast cancer vaccine
- Is Anixa Biosciences (ANIX) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Anixa Biosciences receives new patent for breast cancer vaccine technology
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Anixa Biosciences director Baskies buys $16,950 in stock
- Anixa Biosciences: Oncology Platform With Asymmetric Upside (NASDAQ:ANIX)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks on July 14, 2025
- Anixa Biosciences to receive new US patent for ovarian cancer vaccine
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Anixa Biosciences stock
- Anixa Biosciences doses first patient in fourth cohort of CAR-T trial
- Anixa Biosciences to Host an Investor Webcast on June 26, 2025
- Anixa Biosciences’ Breast Cancer Vaccine Receives National News Coverage
- Anixa Biosciences Announces Poster Presentation on Ovarian Cancer CAR-T Clinical Trial at the ESMO Gynaecological Cancers Congress 2025
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Anixa Biosciences stock
- Anixa Biosciences’ Breast Cancer Vaccine Featured in NewsNation Interview
Intervallo Giornaliero
3.27 3.44
Intervallo Annuale
2.07 4.17
- Chiusura Precedente
- 3.37
- Apertura
- 3.41
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Minimo
- 3.27
- Massimo
- 3.44
- Volume
- 252
- Variazione giornaliera
- -2.08%
- Variazione Mensile
- 11.49%
- Variazione Semestrale
- 11.11%
- Variazione Annuale
- 4.43%
21 settembre, domenica