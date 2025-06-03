货币 / ANIX
ANIX: Anixa Biosciences Inc
3.40 USD 0.20 (5.56%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ANIX汇率已更改-5.56%。当日，交易品种以低点3.31和高点3.60进行交易。
关注Anixa Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.31 3.60
年范围
2.07 4.17
- 前一天收盘价
- 3.60
- 开盘价
- 3.60
- 卖价
- 3.40
- 买价
- 3.70
- 最低价
- 3.31
- 最高价
- 3.60
- 交易量
- 346
- 日变化
- -5.56%
- 月变化
- 14.86%
- 6个月变化
- 14.48%
- 年变化
- 7.59%
