Currencies / ANIX
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
ANIX: Anixa Biosciences Inc
3.60 USD 0.08 (2.27%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ANIX exchange rate has changed by 2.27% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 3.37 and at a high of 3.60.
Follow Anixa Biosciences Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANIX News
- Is Solventum Corporation (SOLV) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Anixa Biosciences stock at $7
- Anixa completes fourth cohort in ovarian cancer CAR-T trial
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Anixa biosciences secures Chinese patent for breast cancer vaccine
- Anixa Biosciences secures new patent for solid tumor CAR-T technology
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Anixa Biosciences CEO Kumar buys $15,800 in stock
- Anixa Biosciences stock rises after securing Canadian patent allowance
- Anixa Biosciences receives Canadian patent allowance for breast cancer vaccine
- Is Anixa Biosciences (ANIX) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Anixa Biosciences receives new patent for breast cancer vaccine technology
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Anixa Biosciences director Baskies buys $16,950 in stock
- Anixa Biosciences: Oncology Platform With Asymmetric Upside (NASDAQ:ANIX)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks on July 14, 2025
- Anixa Biosciences to receive new US patent for ovarian cancer vaccine
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Anixa Biosciences stock
- Anixa Biosciences doses first patient in fourth cohort of CAR-T trial
- Anixa Biosciences to Host an Investor Webcast on June 26, 2025
- Anixa Biosciences’ Breast Cancer Vaccine Receives National News Coverage
- Anixa Biosciences Announces Poster Presentation on Ovarian Cancer CAR-T Clinical Trial at the ESMO Gynaecological Cancers Congress 2025
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Anixa Biosciences stock
- Anixa Biosciences’ Breast Cancer Vaccine Featured in NewsNation Interview
Daily Range
3.37 3.60
Year Range
2.07 4.17
- Previous Close
- 3.52
- Open
- 3.50
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Low
- 3.37
- High
- 3.60
- Volume
- 449
- Daily Change
- 2.27%
- Month Change
- 21.62%
- 6 Months Change
- 21.21%
- Year Change
- 13.92%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%