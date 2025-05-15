通貨 / AMBO
AMBO: Ambow Education Holding Ltd American Depository Shares (each re
3.89 USD 0.17 (4.57%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMBOの今日の為替レートは、4.57%変化しました。日中、通貨は1あたり3.76の安値と3.92の高値で取引されました。
Ambow Education Holding Ltd American Depository Shares (each reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.76 3.92
1年のレンジ
1.14 5.50
- 以前の終値
- 3.72
- 始値
- 3.79
- 買値
- 3.89
- 買値
- 4.19
- 安値
- 3.76
- 高値
- 3.92
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- 4.57%
- 1ヶ月の変化
- 13.41%
- 6ヶ月の変化
- 46.79%
- 1年の変化
- 208.73%
