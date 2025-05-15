クォートセクション
AMBO: Ambow Education Holding Ltd American Depository Shares (each re

3.89 USD 0.17 (4.57%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMBOの今日の為替レートは、4.57%変化しました。日中、通貨は1あたり3.76の安値と3.92の高値で取引されました。

Ambow Education Holding Ltd American Depository Shares (each reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.76 3.92
1年のレンジ
1.14 5.50
以前の終値
3.72
始値
3.79
買値
3.89
買値
4.19
安値
3.76
高値
3.92
出来高
40
1日の変化
4.57%
1ヶ月の変化
13.41%
6ヶ月の変化
46.79%
1年の変化
208.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K