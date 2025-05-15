Valute / AMBO
AMBO: Ambow Education Holding Ltd American Depository Shares (each re
3.96 USD 0.07 (1.80%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMBO ha avuto una variazione del 1.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.67 e ad un massimo di 3.99.
Segui le dinamiche di Ambow Education Holding Ltd American Depository Shares (each re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.67 3.99
Intervallo Annuale
1.14 5.50
- Chiusura Precedente
- 3.89
- Apertura
- 3.70
- Bid
- 3.96
- Ask
- 4.26
- Minimo
- 3.67
- Massimo
- 3.99
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 1.80%
- Variazione Mensile
- 15.45%
- Variazione Semestrale
- 49.43%
- Variazione Annuale
- 214.29%
21 settembre, domenica