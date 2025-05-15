Währungen / AMBO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMBO: Ambow Education Holding Ltd American Depository Shares (each re
3.82 USD 0.07 (1.80%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMBO hat sich für heute um -1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.67 bis zu einem Hoch von 3.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ambow Education Holding Ltd American Depository Shares (each re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.67 3.99
Jahresspanne
1.14 5.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.89
- Eröffnung
- 3.70
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Tief
- 3.67
- Hoch
- 3.99
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -1.80%
- Monatsänderung
- 11.37%
- 6-Monatsänderung
- 44.15%
- Jahresänderung
- 203.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K