ALF: アルフィ
ALFの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり10.64の安値と10.64の高値で取引されました。
アルフィダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ALF株の現在の価格は？
アルフィの株価は本日10.64です。10.64 - 10.64内で取引され、前日の終値は10.67、取引量は1に達しました。ALFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
アルフィの株は配当を出しますか？
アルフィの現在の価格は10.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.35%やUSDにも注目します。ALFの動きはライブチャートで確認できます。
ALF株を買う方法は？
アルフィの株は現在10.64で購入可能です。注文は通常10.64または10.94付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。ALFの最新情報はライブチャートで確認できます。
ALF株に投資する方法は？
アルフィへの投資では、年間の値幅10.10 - 10.70と現在の10.64を考慮します。注文は多くの場合10.64や10.94で行われる前に、-0.09%や0.66%と比較されます。ALFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
アルフィの株の最高値は？
アルフィの過去1年の最高値は10.70でした。10.10 - 10.70内で株価は大きく変動し、10.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アルフィのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
アルフィの株の最低値は？
アルフィ(ALF)の年間最安値は10.10でした。現在の10.64や10.10 - 10.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALFの動きはライブチャートで確認できます。
ALFの株式分割はいつ行われましたか？
アルフィは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.67、5.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.67
- 始値
- 10.64
- 買値
- 10.64
- 買値
- 10.94
- 安値
- 10.64
- 高値
- 10.64
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- -0.09%
- 6ヶ月の変化
- 0.66%
- 1年の変化
- 5.35%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
