ALF: アルフィ

10.64 USD 0.03 (0.28%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

ALFの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり10.64の安値と10.64の高値で取引されました。

アルフィダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ALF株の現在の価格は？

アルフィの株価は本日10.64です。10.64 - 10.64内で取引され、前日の終値は10.67、取引量は1に達しました。ALFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

アルフィの株は配当を出しますか？

アルフィの現在の価格は10.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.35%やUSDにも注目します。ALFの動きはライブチャートで確認できます。

ALF株を買う方法は？

アルフィの株は現在10.64で購入可能です。注文は通常10.64または10.94付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。ALFの最新情報はライブチャートで確認できます。

ALF株に投資する方法は？

アルフィへの投資では、年間の値幅10.10 - 10.70と現在の10.64を考慮します。注文は多くの場合10.64や10.94で行われる前に、-0.09%や0.66%と比較されます。ALFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

アルフィの株の最高値は？

アルフィの過去1年の最高値は10.70でした。10.10 - 10.70内で株価は大きく変動し、10.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アルフィのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

アルフィの株の最低値は？

アルフィ(ALF)の年間最安値は10.10でした。現在の10.64や10.10 - 10.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALFの動きはライブチャートで確認できます。

ALFの株式分割はいつ行われましたか？

アルフィは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.67、5.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.64 10.64
1年のレンジ
10.10 10.70
以前の終値
10.67
始値
10.64
買値
10.64
買値
10.94
安値
10.64
高値
10.64
出来高
1
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
-0.09%
6ヶ月の変化
0.66%
1年の変化
5.35%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待