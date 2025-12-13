ALF股票今天的价格是多少？ Alfi股票今天的定价为10.64。它在10.63 - 10.64范围内交易，昨天的收盘价为10.64，交易量达到3。ALF的实时价格图表显示了这些更新。

Alfi股票是否支付股息？ Alfi目前的价值为10.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.35%和USD。实时查看图表以跟踪ALF走势。

如何购买ALF股票？ 您可以以10.64的当前价格购买Alfi股票。订单通常设置在10.64或10.94附近，而3和0.09%显示市场活动。立即关注ALF的实时图表更新。

如何投资ALF股票？ 投资Alfi需要考虑年度范围10.10 - 10.70和当前价格10.64。许多人在以10.64或10.94下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看ALF价格图表，了解每日变化。

Alfi股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Alfi的最高价格是10.70。在10.10 - 10.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alfi的绩效。

Alfi股票的最低价格是多少？ Alfi（ALF）的最低价格为10.10。将其与当前的10.64和10.10 - 10.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。