ALF: Alfi
今日ALF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.63和高点10.64进行交易。
关注Alfi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ALF股票今天的价格是多少？
Alfi股票今天的定价为10.64。它在10.63 - 10.64范围内交易，昨天的收盘价为10.64，交易量达到3。ALF的实时价格图表显示了这些更新。
Alfi股票是否支付股息？
Alfi目前的价值为10.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.35%和USD。实时查看图表以跟踪ALF走势。
如何购买ALF股票？
您可以以10.64的当前价格购买Alfi股票。订单通常设置在10.64或10.94附近，而3和0.09%显示市场活动。立即关注ALF的实时图表更新。
如何投资ALF股票？
投资Alfi需要考虑年度范围10.10 - 10.70和当前价格10.64。许多人在以10.64或10.94下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看ALF价格图表，了解每日变化。
Alfi股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alfi的最高价格是10.70。在10.10 - 10.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alfi的绩效。
Alfi股票的最低价格是多少？
Alfi（ALF）的最低价格为10.10。将其与当前的10.64和10.10 - 10.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ALF股票是什么时候拆分的？
Alfi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.64和5.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.64
- 开盘价
- 10.63
- 卖价
- 10.64
- 买价
- 10.94
- 最低价
- 10.63
- 最高价
- 10.64
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.09%
- 6个月变化
- 0.66%
- 年变化
- 5.35%