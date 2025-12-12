КотировкиРазделы
ALF: Alfi

10.63 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ALF за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.63, а максимальная — 10.63.

Следите за динамикой Alfi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALF сегодня?

Alfi (ALF) сегодня оценивается на уровне 10.63. Инструмент торгуется в пределах 10.63 - 10.63, вчерашнее закрытие составило 10.64, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alfi?

Alfi в настоящее время оценивается в 10.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.25% и USD. Отслеживайте движения ALF на графике в реальном времени.

Как купить акции ALF?

Вы можете купить акции Alfi (ALF) по текущей цене 10.63. Ордера обычно размещаются около 10.63 или 10.93, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALF?

Инвестирование в Alfi предполагает учет годового диапазона 10.10 - 10.70 и текущей цены 10.63. Многие сравнивают -0.19% и 0.57% перед размещением ордеров на 10.63 или 10.93. Изучайте ежедневные изменения цены ALF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alfi?

Самая высокая цена Alfi (ALF) за последний год составила 10.70. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 10.70, сравнение с 10.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alfi на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alfi?

Самая низкая цена Alfi (ALF) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 10.63 и 10.10 - 10.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALF?

В прошлом Alfi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.64 и 5.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.63 10.63
Годовой диапазон
10.10 10.70
Предыдущее закрытие
10.64
Open
10.63
Bid
10.63
Ask
10.93
Low
10.63
High
10.63
Объем
2
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
0.57%
Годовое изменение
5.25%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.