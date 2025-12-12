- Обзор рынка
ALF: Alfi
Курс ALF за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.63, а максимальная — 10.63.
Следите за динамикой Alfi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALF сегодня?
Alfi (ALF) сегодня оценивается на уровне 10.63. Инструмент торгуется в пределах 10.63 - 10.63, вчерашнее закрытие составило 10.64, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alfi?
Alfi в настоящее время оценивается в 10.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.25% и USD. Отслеживайте движения ALF на графике в реальном времени.
Как купить акции ALF?
Вы можете купить акции Alfi (ALF) по текущей цене 10.63. Ордера обычно размещаются около 10.63 или 10.93, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALF?
Инвестирование в Alfi предполагает учет годового диапазона 10.10 - 10.70 и текущей цены 10.63. Многие сравнивают -0.19% и 0.57% перед размещением ордеров на 10.63 или 10.93. Изучайте ежедневные изменения цены ALF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alfi?
Самая высокая цена Alfi (ALF) за последний год составила 10.70. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 10.70, сравнение с 10.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alfi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alfi?
Самая низкая цена Alfi (ALF) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 10.63 и 10.10 - 10.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALF?
В прошлом Alfi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.64 и 5.25% после корпоративных действий.
