10.64 USD 0.03 (0.28%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio ALF ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.64 e ad un massimo di 10.64.

Segui le dinamiche di Alfi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ALF oggi?

Oggi le azioni Alfi sono prezzate a 10.64. Viene scambiato all'interno di 10.64 - 10.64, la chiusura di ieri è stata 10.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Alfi pagano dividendi?

Alfi è attualmente valutato a 10.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALF.

Come acquistare azioni ALF?

Puoi acquistare azioni Alfi al prezzo attuale di 10.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.64 o 10.94, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ALF?

Investire in Alfi implica considerare l'intervallo annuale 10.10 - 10.70 e il prezzo attuale 10.64. Molti confrontano -0.09% e 0.66% prima di effettuare ordini su 10.64 o 10.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Alfi?

Il prezzo massimo di Alfi nell'ultimo anno è stato 10.70. All'interno di 10.10 - 10.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Alfi utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Alfi?

Il prezzo più basso di Alfi (ALF) nel corso dell'anno è stato 10.10. Confrontandolo con gli attuali 10.64 e 10.10 - 10.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALF?

Alfi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.67 e 5.35%.

Intervallo Giornaliero
10.64 10.64
Intervallo Annuale
10.10 10.70
Chiusura Precedente
10.67
Apertura
10.64
Bid
10.64
Ask
10.94
Minimo
10.64
Massimo
10.64
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
-0.09%
Variazione Semestrale
0.66%
Variazione Annuale
5.35%
