ALF: Alfi
Le taux de change de ALF a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.64 et à un maximum de 10.64.
Suivez la dynamique Alfi. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ALF aujourd'hui ?
L'action Alfi est cotée à 10.64 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.64 - 10.64, a clôturé hier à 10.67 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de ALF présente ces mises à jour.
L'action Alfi verse-t-elle des dividendes ?
Alfi est actuellement valorisé à 10.64. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALF.
Comment acheter des actions ALF ?
Vous pouvez acheter des actions Alfi au cours actuel de 10.64. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.64 ou de 10.94, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ALF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ALF ?
Investir dans Alfi implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.10 - 10.70 et le prix actuel 10.64. Beaucoup comparent -0.09% et 0.66% avant de passer des ordres à 10.64 ou 10.94. Consultez le graphique du cours de ALF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Alfi ?
Le cours le plus élevé de Alfi l'année dernière était 10.70. Au cours de 10.10 - 10.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Alfi sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Alfi ?
Le cours le plus bas de Alfi (ALF) sur l'année a été 10.10. Sa comparaison avec 10.64 et 10.10 - 10.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ALF a-t-elle été divisée ?
Alfi a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.67 et 5.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.67
- Ouverture
- 10.64
- Bid
- 10.64
- Ask
- 10.94
- Plus Bas
- 10.64
- Plus Haut
- 10.64
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.28%
- Changement Mensuel
- -0.09%
- Changement à 6 Mois
- 0.66%
- Changement Annuel
- 5.35%
