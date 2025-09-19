クォートセクション
通貨 / AGZD
AGZD: WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

22.49 USD 0.06 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AGZDの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり22.44の安値と22.51の高値で取引されました。

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.44 22.51
1年のレンジ
21.86 22.82
以前の終値
22.43
始値
22.51
買値
22.49
買値
22.79
安値
22.44
高値
22.51
出来高
14
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
0.99%
6ヶ月の変化
1.17%
1年の変化
0.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K