AGZD: WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
22.47 USD 0.02 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGZD ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.43 e ad un massimo di 22.53.
Segui le dinamiche di WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.43 22.53
Intervallo Annuale
21.86 22.82
- Chiusura Precedente
- 22.49
- Apertura
- 22.53
- Bid
- 22.47
- Ask
- 22.77
- Minimo
- 22.43
- Massimo
- 22.53
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 0.90%
- Variazione Semestrale
- 1.08%
- Variazione Annuale
- 0.22%
21 settembre, domenica