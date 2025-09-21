QuotazioniSezioni
Valute / AGZD
AGZD: WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

22.47 USD 0.02 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGZD ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.43 e ad un massimo di 22.53.

Segui le dinamiche di WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.43 22.53
Intervallo Annuale
21.86 22.82
Chiusura Precedente
22.49
Apertura
22.53
Bid
22.47
Ask
22.77
Minimo
22.43
Massimo
22.53
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
0.90%
Variazione Semestrale
1.08%
Variazione Annuale
0.22%
21 settembre, domenica