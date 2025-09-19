Währungen / AGZD
AGZD: WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
22.47 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGZD hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.43 bis zu einem Hoch von 22.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.43 22.52
Jahresspanne
21.86 22.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.49
- Eröffnung
- 22.43
- Bid
- 22.47
- Ask
- 22.77
- Tief
- 22.43
- Hoch
- 22.52
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 0.90%
- 6-Monatsänderung
- 1.08%
- Jahresänderung
- 0.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K