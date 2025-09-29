- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADAMN: ADAMAS TRUST, INC.
ADAMNの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり21.83の安値と22.00の高値で取引されました。
ADAMAS TRUST, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
ADAMN株の現在の価格は？
ADAMAS TRUST, INC.の株価は本日22.00です。0.32%内で取引され、前日の終値は21.93、取引量は36に達しました。ADAMNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株は配当を出しますか？
ADAMAS TRUST, INC.の現在の価格は22.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.92%やUSDにも注目します。ADAMNの動きはライブチャートで確認できます。
ADAMN株を買う方法は？
ADAMAS TRUST, INC.の株は現在22.00で購入可能です。注文は通常22.00または22.30付近で行われ、36や0.78%が市場の動きを示します。ADAMNの最新情報はライブチャートで確認できます。
ADAMN株に投資する方法は？
ADAMAS TRUST, INC.への投資では、年間の値幅21.30 - 22.30と現在の22.00を考慮します。注文は多くの場合22.00や22.30で行われる前に、0.92%や0.92%と比較されます。ADAMNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最高値は？
ADAMAS TRUST, INC.の過去1年の最高値は22.30でした。21.30 - 22.30内で株価は大きく変動し、21.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ADAMAS TRUST, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最低値は？
ADAMAS TRUST, INC.(ADAMN)の年間最安値は21.30でした。現在の22.00や21.30 - 22.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADAMNの動きはライブチャートで確認できます。
ADAMNの株式分割はいつ行われましたか？
ADAMAS TRUST, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.93、0.92%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.93
- 始値
- 21.83
- 買値
- 22.00
- 買値
- 22.30
- 安値
- 21.83
- 高値
- 22.00
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- 0.92%
- 6ヶ月の変化
- 0.92%
- 1年の変化
- 0.92%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前