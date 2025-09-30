- Aperçu
ADAMN: ADAMAS TRUST, INC.
Le taux de change de ADAMN a changé de 0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.83 et à un maximum de 22.00.
Suivez la dynamique ADAMAS TRUST, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ADAMN aujourd'hui ?
L'action ADAMAS TRUST, INC. est cotée à 22.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.32%, a clôturé hier à 21.93 et son volume d'échange a atteint 36. Le graphique en temps réel du cours de ADAMN présente ces mises à jour.
L'action ADAMAS TRUST, INC. verse-t-elle des dividendes ?
ADAMAS TRUST, INC. est actuellement valorisé à 22.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.92% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ADAMN.
Comment acheter des actions ADAMN ?
Vous pouvez acheter des actions ADAMAS TRUST, INC. au cours actuel de 22.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.00 ou de 22.30, le 36 et le 0.78% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ADAMN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ADAMN ?
Investir dans ADAMAS TRUST, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.30 - 22.30 et le prix actuel 22.00. Beaucoup comparent 0.92% et 0.92% avant de passer des ordres à 22.00 ou 22.30. Consultez le graphique du cours de ADAMN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ADAMAS TRUST, INC. ?
Le cours le plus élevé de ADAMAS TRUST, INC. l'année dernière était 22.30. Au cours de 21.30 - 22.30, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ADAMAS TRUST, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ADAMAS TRUST, INC. ?
Le cours le plus bas de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) sur l'année a été 21.30. Sa comparaison avec 22.00 et 21.30 - 22.30 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ADAMN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ADAMN a-t-elle été divisée ?
ADAMAS TRUST, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.93 et 0.92% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.93
- Ouverture
- 21.83
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Plus Bas
- 21.83
- Plus Haut
- 22.00
- Volume
- 36
- Changement quotidien
- 0.32%
- Changement Mensuel
- 0.92%
- Changement à 6 Mois
- 0.92%
- Changement Annuel
- 0.92%
