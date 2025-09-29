报价部分
货币 / ADAMN
回到股票

ADAMN: ADAMAS TRUST, INC.

22.00 USD 0.07 (0.32%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ADAMN汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点21.83和高点22.00进行交易。

关注ADAMAS TRUST, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ADAMN股票今天的价格是多少？

ADAMAS TRUST, INC.股票今天的定价为22.00。它在0.32%范围内交易，昨天的收盘价为21.93，交易量达到36。ADAMN的实时价格图表显示了这些更新。

ADAMAS TRUST, INC.股票是否支付股息？

ADAMAS TRUST, INC.目前的价值为22.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.92%和USD。实时查看图表以跟踪ADAMN走势。

如何购买ADAMN股票？

您可以以22.00的当前价格购买ADAMAS TRUST, INC.股票。订单通常设置在22.00或22.30附近，而36和0.78%显示市场活动。立即关注ADAMN的实时图表更新。

如何投资ADAMN股票？

投资ADAMAS TRUST, INC.需要考虑年度范围21.30 - 22.30和当前价格22.00。许多人在以22.00或22.30下订单之前，会比较0.92%和。实时查看ADAMN价格图表，了解每日变化。

ADAMAS TRUST, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ADAMAS TRUST, INC.的最高价格是22.30。在21.30 - 22.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ADAMAS TRUST, INC.的绩效。

ADAMAS TRUST, INC.股票的最低价格是多少？

ADAMAS TRUST, INC.（ADAMN）的最低价格为21.30。将其与当前的22.00和21.30 - 22.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADAMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ADAMN股票是什么时候拆分的？

ADAMAS TRUST, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.93和0.92%中可见。

日范围
21.83 22.00
年范围
21.30 22.30
前一天收盘价
21.93
开盘价
21.83
卖价
22.00
买价
22.30
最低价
21.83
最高价
22.00
交易量
36
日变化
0.32%
月变化
0.92%
6个月变化
0.92%
年变化
0.92%
