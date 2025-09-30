- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ADAMN: ADAMAS TRUST, INC.
Il tasso di cambio ADAMN ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.83 e ad un massimo di 22.00.
Segui le dinamiche di ADAMAS TRUST, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ADAMN oggi?
Oggi le azioni ADAMAS TRUST, INC. sono prezzate a 22.00. Viene scambiato all'interno di 0.32%, la chiusura di ieri è stata 21.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 36. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ADAMN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ADAMAS TRUST, INC. pagano dividendi?
ADAMAS TRUST, INC. è attualmente valutato a 22.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.92% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ADAMN.
Come acquistare azioni ADAMN?
Puoi acquistare azioni ADAMAS TRUST, INC. al prezzo attuale di 22.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.00 o 22.30, mentre 36 e 0.78% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ADAMN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ADAMN?
Investire in ADAMAS TRUST, INC. implica considerare l'intervallo annuale 21.30 - 22.30 e il prezzo attuale 22.00. Molti confrontano 0.92% e 0.92% prima di effettuare ordini su 22.00 o 22.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ADAMN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ADAMAS TRUST, INC.?
Il prezzo massimo di ADAMAS TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 22.30. All'interno di 21.30 - 22.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ADAMAS TRUST, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ADAMAS TRUST, INC.?
Il prezzo più basso di ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) nel corso dell'anno è stato 21.30. Confrontandolo con gli attuali 22.00 e 21.30 - 22.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ADAMN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ADAMN?
ADAMAS TRUST, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.93 e 0.92%.
- Chiusura Precedente
- 21.93
- Apertura
- 21.83
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Minimo
- 21.83
- Massimo
- 22.00
- Volume
- 36
- Variazione giornaliera
- 0.32%
- Variazione Mensile
- 0.92%
- Variazione Semestrale
- 0.92%
- Variazione Annuale
- 0.92%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4