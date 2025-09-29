КотировкиРазделы
ADAMN: ADAMAS TRUST, INC.

22.00 USD 0.07 (0.32%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADAMN за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.83, а максимальная — 22.00.

Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ADAMN сегодня?

ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) сегодня оценивается на уровне 22.00. Инструмент торгуется в пределах 0.32%, вчерашнее закрытие составило 21.93, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?

ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 22.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.92% и USD. Отслеживайте движения ADAMN на графике в реальном времени.

Как купить акции ADAMN?

Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) по текущей цене 22.00. Ордера обычно размещаются около 22.00 или 22.30, тогда как 28 и 0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ADAMN?

Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 21.30 - 22.30 и текущей цены 22.00. Многие сравнивают 0.92% и 0.92% перед размещением ордеров на 22.00 или 22.30. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) за последний год составила 22.30. Акции заметно колебались в пределах 21.30 - 22.30, сравнение с 21.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) за год составила 21.30. Сравнение с текущими 22.00 и 21.30 - 22.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ADAMN?

В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.93 и 0.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.83 22.00
Годовой диапазон
21.30 22.30
Предыдущее закрытие
21.93
Open
21.83
Bid
22.00
Ask
22.30
Low
21.83
High
22.00
Объем
28
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
0.92%
6-месячное изменение
0.92%
Годовое изменение
0.92%
