ADAMN: ADAMAS TRUST, INC.
Курс ADAMN за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.83, а максимальная — 22.00.
Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADAMN сегодня?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) сегодня оценивается на уровне 22.00. Инструмент торгуется в пределах 0.32%, вчерашнее закрытие составило 21.93, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 22.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.92% и USD. Отслеживайте движения ADAMN на графике в реальном времени.
Как купить акции ADAMN?
Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) по текущей цене 22.00. Ордера обычно размещаются около 22.00 или 22.30, тогда как 28 и 0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADAMN?
Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 21.30 - 22.30 и текущей цены 22.00. Многие сравнивают 0.92% и 0.92% перед размещением ордеров на 22.00 или 22.30. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) за последний год составила 22.30. Акции заметно колебались в пределах 21.30 - 22.30, сравнение с 21.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMN) за год составила 21.30. Сравнение с текущими 22.00 и 21.30 - 22.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADAMN?
В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.93 и 0.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.93
- Open
- 21.83
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Low
- 21.83
- High
- 22.00
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 0.92%
- Годовое изменение
- 0.92%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%